- Aproape 3.000 de consumatori au ramas, marti seara, fara energie electrica, in urma unei furtuni care s-a abatut asupra mai multor localitati din judetul Bacau. Potrivit reprezentantilor companiei de furnizare a energiei electrice, sunt afectate de avariile aparute in urma furtunii zece localitati:…

- Astazi a inceput reumplerea Lacului Bacau, dupa ce a fost decolmatat. Conform procedurilor, cu respectarea normelor de siguranța, umplerea se va desfasura in intervalul 1-8 septembrie. Decolmatarea este o investiție finanțata la nivelul Municipiului Bacau de Guvernul Romaniei. S-a lucrat inclusiv in…

- Sau timpul se scurge fara sa se mai intoarca. Spunea, acum vreo doua mii de ani Publius Vergilius Maro, un poet ce a trait vremuri zbuciumate generate de framantarile interne ale imperiului Roman. Am evocat nu intamplator un vers al marelui poet pentru a sublinia inutilitatea si zadarnicia unor demersuri…

- Școala Gimnaziala Ardeoani a derulat, in perioada 1-10 iulie, proiectul educațional „Tineri pentru Romania”, la care a participat și un grup de voluntare din Regiunea Mons (Belgia), format din 24 de tinere cu varste intre 15 și 24 de ani. Inițiat de Primaria Ardeoani (primar Victor Diaconu), in parteneriat…

- Cei mai buni electricieni din țara vin in perioada 9-12 iulie la Iași sa concureze pentru Trofeul Electricianului 2019. In echipa de 21 de profesioniști a companiei Delgaz Grid se afla și șase electricieni din Bacau. Peste 120 de specialiști se vor intrece in exploatarea stațiilor de transformare și…

- Atmosfera de duminica in aceasta dimineața in centrul orașului, semn ca bacauanii au șters-o in weekend fie la mare sau la munte, la padure, la un gratar sau la ștrand. Doar o gașca numeroasa de tineri, echipați cu tot ce trebuie, au descins la cea de-a IX-a ediție a turneului Street Ball Challange,…

- Emoțiile absolvenților de gimnaziu au trecut. Ieri, 25 iunie, au fost afișate primele rezultatele la examenul de Evaluare Naționala 2019. In acest moment, inainte de contestații, procentul pe județul Bacau a celor care au luat note peste 5(cinci) este de 71.87 la suta. 13 dintre candidați au reușit…