Contestaţii depuse la CCR Contestatii depuse la CCR Curtea Constitutionala va dezbate pe 13 februarie doua dintre contestatiile depuse de PNL si USR. Prima se refera la sistemul public de pensii, opozitia afirmând ca legea care îl reglementeaza este neconstitutionala, în principal întrucât conditioneaza dreptul la pensie al angajatului de îndeplinirea de catre angajator a obligatiei fiscale de achitare a contributiilor retinute la sursa. A doua contestatie vizeaza Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care dispune renuntarea la urmarirea penala… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

