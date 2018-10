Contestatarul cel mai vehement din PSD al lui Dragnea: Nu retractez nimic Intrebat daca s-a razgandit in privința faptului ca acum cateva saptamani a susținut ca menținerea lui Liviu Dragnea in funcțiile deținute va duce la un blocaj la Camera Deputaților, Țuțuianu a raspuns: „Eu ce am spus nu retractez, pentru ca sunt un tip vertical. Ce spun spun cu convingere și cu o anumita fermitate". Referitor la inregistrarile difuzate recent in presa, in care ataca partidul și guvernul, Țuțuianu a adaugat ca discuțiile au fost facute in partid. „E regletabil faptul ca avem cațiva pe acolo care au alte preocupari și au inregistrat niște discuții", a spus Țuțuianu. Intrebat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

