Contestatarii PSD, sabotați la Congres; Bănicioiu: Un simulacru de alegeri „Acum cateva zeci de minute ar fi trebuit sa vorbim. Ar fi trebuit sa inceapa votul. Ințeleg ca acum se dau buletinele de vot, dar noi nu am apucat inca sa vorbim. Daca ei au considerat un Congres in felul acesta, un simulacru de alegeri, sa o spun foarte clar și foarte romanește, atunci pot sa faca orice”, a declarat Nicolae Banicioiu. Totodata, Ecaterina Andronescu a spus ca ar fi vrut sa se adreseze delegaților pentru a-și prezenta opinia despre acțiunile și politicile PSD. „Pentru mine cel mai important este cum se termina acest congres din punct de vedere al imaginii publice pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

