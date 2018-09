Stiri pe aceeasi tema

- Pesediștii au decis, cu majoritate de voturi, sa il susțina in continuare pe Dragnea in fruntea PSD. Potrivit unor surse, au fost 60 de voturi pentru susținerea liderului social-democrat și numai 8 voturi contra. Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a durat cateva ore bune. Contestatarii și-au…

- Au loc negocieri dure, trocuri, dar si unele tradari in ambele tabere. Contestatarii liderului, in frunte cu Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Țuțuianu, cred ca partidul nu mai are viitor cu un presedinte “vulnerabil”. Ba mai mult, acestia sustin ca au de partea lor zeci de parlamentari care…

- Au loc negocieri dure, trocuri, dar si unele tradari in ambele tabere. Contestatarii liderului, in frunte cu Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Țuțuianu, cred ca partidul nu mai are viitor cu un presedinte “vulnerabil”. Ba mai mult, acestia sustin ca au de partea lor zeci de parlamentari care…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, in contextul disputelor din PSD, ca “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara”, titreaza News.ro. “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara. Si cand ma gandesc ca boala nu se trateaza…”, a scris Basescu pe Facebook.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Buzau, ca problemele dintr-un partid nu se rezolva prin scrisori, ci ”fata in fata”, in interiorul partidului, referind- se la scrisoarea unor social democrati care ii cer demisia liderului PSD Liviu Dragnea. Prezent la Buzau la un eveniment…

- Situatie tensionata in PSD dupa ce trei lideri ai partidului au dat publicitatii o scrisoare in care cer demisia de urgenta a lui Liviu Dragnea atat din frunte PSD cat si de la conducerea Camerei Deputatilor. Scrisoarea e semnata de trei membri marcanti: Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat in sedinta pentru vineri la ora 12.30, anuntul fiind facut de PSD dupa aparitia scrisorii semnate de Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, car cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor.…

- Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor. Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinut de multi lideri judeteni ai PSD si va fi…