ContentSpeed lanseaza Portal B2B - prima platforma ecommerce dedicata companiilor de distributie ContentSpeed, lider de piata in dezvoltarea de solutii software dedicate comertului electronic, anunta lansarea produsului Portal B2B, care e proiectat sa ajute companiile de distributie sa-si eficientizeze activitatea de vanzare prin digitalizare.



Portal B2B este prima platforma de ecommerce care ajuta companiile de distributie sa-si comercializeze produsele engros catre persoanele juridice, acestea fiind consumatori mari sau revanzatori.



Intr-o piata a resurselor umane deficitara, portalul vine in ajutorul companiilor de distributie pentru eficientizarea echipei de vanzari,…

