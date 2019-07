ContentSpeed a dezvoltat platforma prin care pfarma.ro a devenit prima farmacie care vinde medicamente OTC in online din Romania ContentSpeed, liderul pietei locale de software pentru sectorul de eCommerce, a dezvoltat platforma software pentru farmacia online pfarma.ro, detinuta de reteaua de farmacii Professional Farma Line, care a primit de curand licenta de autorizare prin care Ministerul Sanatatii aproba oficial comercializarea online si livrarea catre clientul final a produselor de tip OTC (Over-The-Counter) - medicamente fara reteta.



"Impreuna cu farmaciile online care folosesc platforma ContentSpeed am asteptat cu mare nerabdare publicarea normelor de aplicare. Acum avem deja un prim val de farmacii care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative PL x 103 06.03.2019 ; Decret privind promulgarea…

- Dupa ce a picat admiterea la Facultatea de Farmacie, Marius Daniel Sisu, seful Agentiei Nationale a Medicamentului (ANM), a intrat fara examen pe locurile studentilor straini, dupa care a fost exmatriculat pentru neprezentare. Informatiile sunt...

- Nici nu si-a anunțat bine Darius Valcov plecarea, ca au fost demise de la sefia unor institutii importante, rand pe rand, si protejatele lui. Una dintre ele, Adriana Cotel, era presedinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. de Alexandra Nistoroiu La fel ca numirea ei, la 25 ianuarie 2019, demiterea…

- In urma unor articole aparute in presa referitoare la proiectul de protocol de prescriere a unei asocieri de medicamente ce va fi utilizata in tratamentul unor afecțiuni oncologice, Ministerul Sanatații face urmatoarele precizari: Politicile Ministerului Sanatații au ca principal scop asigurarea tratamentelor…

- Conform datelor preliminare ale Agenției Naționale pentru Sanatate Publica a Ministerului Sanatatii, Muncii și Protecției Sociale structura mortalitatii pe clase ale cauzelor de deces practic nu s-a schimbat: cele mai multe decese 58,1% au drept cauza bolile aparatului circulator,

- La solicitarea ASOCIAȚIEI PRODUCATORILOR DE MEDICAMENTE GENERICE DIN ROMANIA (APMGR), in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Sanatatii organizeaza joi, 16 mai 2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Sanatatii, sala de…

- Anul trecut a fost promulgata legea ce permite farmaciilor sa comercializeze medicamente fara prescriptie (OTC) si in mediul online, dar incepand de pe 24 aprilie intra in vigoare si normele de aplicare, astfel ca farmaciile pot depune actele pentru a primi avizele necesare, anunta ContentSpeed, liderul…