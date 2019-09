Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din Grupul statelor puternic industrializate (G7) au convenit „sa ajute cat mai repede posibil tarile lovite” de incendiile ce s-au extins in ultimele zile in jungla amazoniana, a anuntat duminica presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Pe termenul lung, a…

- Cancelarul federal german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au indemnat duminica, in cadrul summitului G7 de la Biarritz, la "extinderea" cu alte tari si la "intarirea" financiara a coalitiei internationale care ajuta tarile din Sahel sa lupte impotriva gruparilor jihadiste, informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca omologul sau brazilian Jair Bolsonaro a "mintit" in ce priveste angajamentele asumate in favoarea mediului, si a anuntat vineri ca, in aceste conditii, Parisul se opune tratatului de liber schimb UE-Mercosur, a indicat Palatul Elysee, transmite agentia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit luni pe omologul sau rus Vladimir Putin în resedinta sa de vara pentru o întrevedere bilaterala înaintea summitului G7, care se va desfasura la sfârsitul saptamânii

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, luni, ca Moscova trebuie sa respecte principiile democratice si ca este corect ca dialogul dintre cele doua tari sa mearga mai departe, in contextul unor crize internationale, informeaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va gazdui pe omologul sau rus, Vladimir Putin, luni, Parisul sperand sa determine Moscova sa ia masuri pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei, noteaza agentia France Presse.

- Guvernul italian doreste ca alte tari din Uniunea Europeana sa se angajeze sa ii primeasca pe cei aproximativ 135 de migranti salvati joi seara, inainte de a permite debarcarea lor pe tarmul italian, in acest context ministrul italian de interne, Matteo Salvini, cerand din nou un acord european de repartizare…