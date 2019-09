Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste Mezzogiorno", regiunile din sud defavorizate, "trebuie sa incercam sa obtinem de la UE recunoasterea unui statut special, pentru a putea adopta masuri extraordinare in favoarea dezvoltarii", a scris Conte pe pagina sa de Facebook, cu cateva ore inainte de o intrevedere la Bruxelles…

- M5S a declarat duminica ca membrii partidului vor fi intrebati daca accepta ca premierul Giuseppe Conte sa conduca guvernul de coalitie format de cele doua partide, altadata rivale. Votul ar urma sa aiba loc marti, de la 09:00 pana la 18:00 (07:00-16:00 GMT) pe platforma online a M5S, Rousseau.Conte,…

- Giuseppe Conte, ales joi pentru a incerca sa formeze un executiv, va avea intrevederi timp de doua zile si ar urma sa-i prezinte pana marti sau miercuri componenta guvernului presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, inainte de a depune juramantul.In afara de repartizarea portofoliilor…

- Criza politica din Italia este pe cale sa ia sfarșit. Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au convenit sa formeze un nou guvern, in fruntea caruia va fi tot Giuseppe Conte, care si-a anuntat demisia recent.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca premierul Viorica Dancila a facut doar informal propunerile pentru postul de comisar european care revine Romaniei - Rovana Plumb și Dan Nica - deoarece știa ca aceste propuneri sunt inacceptabile pentru viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula…

- Vulcanul Stromboli, situat în sudul Italiei, a erupt din nou, miercuri, generând miscari telurice locale si coloane dense de fum, informeaza publicatiile Il Fatto Quotidiano si La Repubblica, preluate de Mediafax.O explozie puternica a avut loc în momentul eruptiei, miercuri în…

- Matteo Salvini (foto: www.viverefano.com) „Obsesia mea pentru imigratie a dus la o scadere de 80% a numarului acestora fata de anul trecut in tara noastra” a declarat vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini in timpul unui miting in Sudul tarii. „Sunt foarte multumit de perseverenta…

- Guvernul de coaliție format de Liga (dreapta radicala) și Mișcarea de Cinci Stele (M5S - anti-establishment), care a condus Italia haotic în ultimele 14 luni este mort. Pentru mulți italieni - și pentru cei care privesc din restul Europei - siderați de aceasta administrație nemaivazut de disfuncționala,…