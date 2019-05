O nava cargo cu deseuri menajere din Canada care au fost depozitate in Filipine timp de peste cinci ani, provocand o disputa diplomatica intre cele doua tari, va transporta deseurile inapoi in tara nord-americana, relateaza vineri dpa. Nava MV Bavaria, sub pavilion liberian, o nava privata angajata de guvernul filipinez, a pornit din portul Subic Bay, 82 de kilometri nord de Manila, spre Vancouver cu 69 de containere cantarind 20 de tone. Nava va ajunge in 20 de zile ajunge in orasul canadian, a declarat Wilma Eisma, presedinte si administrator al portului Subic. "In sfarsit, containerele cu gunoi…