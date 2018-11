Cont special pentru copii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta privind implementarea programului guvernamental ''gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar''. Mai exact, Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii sub forma de depozit pentru toti copiii cu varsta sub 18 ani, urmand ca,…

- Guvernul a decis! Toți copiii vor avea cont in Trezorerie! Daca depui 1.200 de lei intr-un an primești 600 de lei de la stat. Executivul a adoptat astazi Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental “gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”, care are ca principal…

- Executivul a adoptat joi Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar", care are ca principal obiectiv asigurarea de catre stat pentru toti copiii din Romania a unui sprijin financiar, astfel incat, atunci cand acestia vor…

- "Instituim astazi un mecanism de economisire pentru copii, contul de economii Junior Centenar, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri. Toti copiii din Romania vor fi inclusi pana la varsta de 18 ani intr-un mecanism activ de economisire. Concret, statul va deschide…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de ordonanta de urgenta potrivit caruia incepand cu anul 2019 se va acorda o prima de stat in valoare de 600 lei anual pentru persoanele care deschid un „cont individual de economii Junior”, rata dobanzii fiind de 3% pe an, sumele nefiind impozabile.

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii ‘Junior Centenar’, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia.…

- Proiectul de lege pentru Bacalaureat special pentru romanii de pretutindeni a si trecut de Camera Deputatilor, conform portalului edupedu.ro. Citeste si Referendum 6-7 octombrie. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 35 de sectii de votare Proiectul lui Liviu Pop prevede…

- Romania se numara printre tarile din Uniunea Europeana in care guvernele aloca cele mai mici sume pentru activitati recreationale, culturale si religioase, potrivit datelor comunicate miercuri de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.