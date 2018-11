Consumul global de energie se îndreaptă într-un ritm accelerat spre Asia Consumul de energie se afla intr-o "deplasare profunda" spre Asia si probabil acest fenomen se va accelera pe masura ce populatia globala creste cu aproximativ 1,7 miliarde de locuitori in urmatorii 20 de ani, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie (AIE), relateaza dpa.



Daca planurile nationale de eficienta energetica actuale sunt puse in aplicare pe deplin, cererea globala de energie primara va creste cu peste 25% pana in 2040 si ar putea fi de peste 50% daca guvernele nu reusesc sa-si pastreze promisiunile, se arata intr-o prognoza anuala a AIE.



Cererea…

Sursa articol: agerpres.ro

