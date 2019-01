Consumul final de energie al Romaniei va creste anual cu circa 2,4%, pana in 2022

Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in perioada 2019 – 2022, cu salturi anuale de circa 2,4%, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata in luna decembrie de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), informeaza AGERPRES . Astfel, in 2019, consumul total de energie al tarii este estimat la 24,06 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 2,4% fata de anul trecut. In 2020, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,5%, pana la 24,66 milioane tep. In anii 2021 si 2022, consumul de energie va fi mai mare cu 2,4% si va ajunge la 25,25 milioane…