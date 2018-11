Consumul de pâine în România este în scădere. Consumatorii preferă alte produse "Acum 10 ani consumul era mai mare cu 10 kilograme pe om anual, ceea ce inseamna ca s-a redus cu un un kilogram pe om in fiecare an si a ajuns la 82,2 kilograme. Este un consum mai mare decat media europeana de 78 kg/om/an, dar nu suntem departe si eu cred ca pe cap de locuitor consumul in perioada urmatoare nu o sa mai scada asa de mult", a sustinut Aurel Popescu, prezent la targul INDAGRA 2018.



El considera ca aceasta tendinta de scadere a consumului de paine din ultimii ani este " viabila si corecta", chiar daca Romania a pierdut primul loc la nivel european in acest top al consumului.



"Este…

Sursa articol si foto: rtv.net

