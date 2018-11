Consumul de pâine din România, scădere importantă "Acum 10 ani consumul era mai mare cu 10 kilograme pe om anual, ceea ce inseamna ca s-a redus cu un un kilogram pe om in fiecare an si a ajuns la 82,2 kilograme. Este un consum mai mare decat media europeana de 78 kg/om/an, dar nu suntem departe si eu cred ca pe cap de locuitor consumul in perioada urmatoare nu o sa mai scada asa de mult", a sustinut Aurel Popescu, prezent la targul INDAGRA 2018. El considera ca aceasta tendinta de scadere a consumului de paine din ultimii ani este " viabila si corecta", chiar daca Romania a pierdut primul loc la nivel european in acest top al consumului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul doi din acest an, Romania, al patrulea producator gaze din Europa, a raportat cea mai mare scadere a consumului intern dintre toate statele Uniunii Europene, potrivit ultimului raport al DG Energy, directoratul pentru Enegie al Comisiei Europene. Consumul de gaze la nivelul Uniunii Europene…

- Statisticile spun ca populatia Romaniei a ajuns la cel mai mic nivel, de dupa 1968. Tara noastra se confrunta cu un fenomen ingrijorator, al emigratiei. Am ajuns sa avem a doua cea mai mare diaspora din Europa, iar in Germania, anul trecut, romanii care au emigrat sunt mai multi, decat cetatenii sirieni,…

- Tara noastra se confrunta cu un fenomen ingrijorator, al emigratiei. Am ajuns sa avem a doua cea mai mare diaspora din Europa, iar in Germania, anul trecut, romanii care au emigrat sunt mai multi decat cetatenii sirieni. Angelica a decis, impreuna cu sotul ei, sa paraseasca Romania la inceputul anului…

- Daniel Nițoiu e cel mai sportiv dintre prezentatorii „Ninja Warrior” . Nu degeaba ne declara el, inainte de debutul emisiunii de la PRO TV, ca s-a visat concurent, nu gazda, pana sa vada cat de grele sunt probele! „Eu am fost sportiv de mic. Am inceput in curtea bunicilor, unde am agațat in cui un sac…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca Romania este cel mai slab colector de TVA din Europa pentru ca legile au fost date in așa fel incat in administrația publica.Citește și: Cutremur in Sistem, dupa abrogarea unui articol cheie: concediul medical ar putea sa NU mai fie platit…

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…

- Semnalul Bancii Naționale a Romaniei privind vulnerabilitatea țarii in contextul scaderii demografice accentuate necesita mare atenție, considera vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Hemoragia forței de munca duce Romania pe primul…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…