- Iți este pofta de ceva anume, dar nu te-ai gandit la faptul ca apetitul exagerat sau poftele pentru anumite gusturi indica anumite carențe din corp? Andreea Sava, de la Antena 3, prezinta pe blogul personal ce semnal ne transmite de fapt

- Bananele verzi sunt mult mai sanatoase decat cele bine coapte. Acestea conțin vitamina B6, importanța pentru menținerea masei musculare a celei corporale.Bananele verzi conțin mai o cantitate mai mare de vitamina C.

- Imbunatatirea gestionarii apei in sectorul agricol a fost tema principala de discutii a workshop-ului “Water and Agriculture – Investment Needs”, organizata marti de Comisia Europeana si de Ministerul Apelor si Padurilor, informeaza un comunicat al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- O dieta bogata in alimentele prajite intens, in special pui si peste, creste riscul de deces prematur, sugereaza un studiu realizat recent in Statele Unite, citat de Press Association și preluat de Agerpres.

- Consumul meselor inainte de a merge la culcare nu este obicei destul de bun, mai ales atunci cand vine vorba de alimente grase, greu de digerat. Dar, daca esti prea infometat si nu poti adormi din cauza asta, poti manca aceste ingrediente fara sa-ti fie teama ca te vei ingrasa sau ca vei avea dificultati…

- „Cui pe cui se scoate” spune o veche vorba din batrani, insa de cele mai multe ori o doza mica de alcool dupa o noapte de pomina nu pare cea mai buna metoda anti-mahmureala. Deși aceeași batrani spun ca ciorba de potroace sau zeama de varza acra alunga rapid senzația de greața, insa nu și durerile de…

- Consumul de bauturi alcoolice in locurile publice (pe strada sau intr-un stadion, de exemplu) este interzis in Romania, iar daca esti prins consumand alcool in aceste locuri poti primi o amenda care poate varia intre 100 si 500 de lei, scrie avocatnet.ro. Citeste si Producatorii avertizeaza:…

- Care este cea mai buna dieta: cea saraca in carbohidrati si bogata in grasimi sau cea bogata in carbohidrati si saraca in grasimi? Sau, de fapt, conteaza tipul de grasimi/carbohidrati? Intr-un studiu publicat in revista „Science”, cercetatorii cu expertize si perspective diferite au cazut de acord asupra…