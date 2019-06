Consumul de energie electrică a scăzut, dar au crescut importurile Astfel, daca in ianuarie-martie 2018, importurile au fost de 0,63 TWh, in primele trei luni din acest an au urcat la 1,13 TWh. In acelasi timp, exporturile au scazut de la 1,83 TWh, la 0,86 TWh.



Consumul intern a scazut cu 2,7%, de la 15,15 TWh la 14,75 TWh.



Consumul utilizatorilor casnici in regim concurential a fost mai mare cu 80%, in timp ce utilizatorii care platesc preturi reglementate au consumat cu 17,8% mai putina electricitate. Consumul agentilor economici a scazut usor, cu 1,1%.



Productia de energie electrica a fost de 15,45 TWh, principala sursa fiind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, toți distribuitorii de energie electrica din Romania se vor implica in protejarea berzelor albe, cu ajutorul aplicației de telefon mobil – „Uite, Barza!”. Proiectul de numarare a berzelor albe a inceput in urma cu 2 ani, cu sprijinul companiilor Enel din Romania. Din 2017, aplicația furnizeaza…

- Pentru prima oara in Romania, toți distribuitorii de energie electrica vor pune umarul pentru a proteja berzele, in toata țara. Concret, furnizorii de curent se vor folosi de datele obținute de Societatea Ornitologica Romana cu ajutorul aplicației Uite, Barza!” pentru a instala cuiburi in zonele unde…

- Astfel, pe Piata pentru Ziua Urmatoare, pretul energiei cu livrare miercuri este in tara noastra de 43,84 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria este de 48,56 euro pe MWh, iar in Cehia si Slovacia - 44,50 euro pe MWh.Aceasta in contextul in care energia hidro, printre cele mai ieftine, acopera…

- In perioada ianuarie-aprilie 2019, resursele de energie primara au crescut cu 0,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 6,7%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada respectiva, au totalizat 11597,5 mii tone echivalent petrol1 (tep), in…

- Considerata de oficialii europeni drept cel mai mare producator de gaze naturale din Uniune, cu circa 97-98% si doar 2-3% importuri, dar si de energie electrica, Romania a ajuns sa sporeasca considerabil cantitatile de gaze sau energie importate.

- Consumul final de energie electrica a fost, in primul trimestru al acestui an, de 14,451 miliarde kWh, cu 1,6% mai mic fata de perioada similara din 2018, insa consumul populatiei s-a majorat cu 12%, informeaza luni Institutul National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat in…

- Romgaz va livra 30% din productia sa de gaze, din perioada mai-decembrie, la pretul reglementat de 68 de lei pe MWh, pentru consumul populatiei si al termocentralelor, se arata intr-un document postat pe site-ul companiei. Cu privire la propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2019, care…

- Romania a importat in luna ianuarie 2019 o cantitate de gaze de 4,2 milioane de MWh, in crestere cu 55% fata de aceeasi luna a anului trecut, la un pret mai mare cu 37%, potrivit unui raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În ianuarie 2018, importurile curente au fost…