- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit ieri, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica, preluate de Agerpres. Astfel, consumul…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- In aceasta dimineata, consumul de energie electrica a depasit 9.500 MW, cel mai mare din acest an, pe fondul temperaturilor scazute, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017. Dat fiind aportul semnificativ al turbinelor eoliene, chiar si acest consum, Romania este exportator de…

- Consumul de energie electrica a ajuns luni la pranz la circa 9.500 de MW, conform Transelectrica, valoarea fiind apropiata de consumurile record de la inceptul anului trecut, care au stabilit maximul istoric la 9.750 MW.

- Consumul national era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de productia interna (11.085 de MW), diferenta fiind exportata. Sursele de productie erau urmatoarele: 24,18% eolian - 2.671 MW, 33,99% carbune - 2.650 MW, 19,37% hidro - 2.140 MW, 18,16% hidrocarburi - 2.006 MW, 12,00%…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- Temperaturile mai reci din ultima zile vin sa accentueze ceea ce expertii din energie spun de multa vreme: cand consumul creste, Romania nu are suficiente capacitati de generare a energiei electrice, scrie e-nergia.ro, citat de economica.net. Temperaturile reduse din ultimele ...

- Consumul de energie electrica, supravegheat de Transelectrica, a crescut luni la peste 9.000 MWh, dupa ce in zilele anterioare fusese mai mic de 8.500 MWh. Sursele carbune si hidro reprezinta peste jumatate din productie, importurile reprezinta mai putin de 6%.

- Astfel, la ora 10:50, consumul de energie era de 9.069 MW, in continua crestere pe parcursul diminetii. Productia nationala de energie era, la ora mentionata, de 8.202 MW, iar importurile se ridicau la 866 MW. Productia era asigurata din 30,05% carbune - 2.469 MW, 28,84% hidro - 2.369 MW,…

- Consumul national de energie electrica a depasit luni dimineata plafonul de 9.000 de MW, fata de 8.000 - 8.500 de MW, cat a fost pana acum de la inceputul iernii, iar importul de energie echivaleaza cu 10% din cererea interna, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica.

- Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%. "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 și 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul I din anul…

- Prețul energiei pentru consumatorii care sunt alimentați in regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie. Energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 – 22:00, urmeaza sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Astfel, potrivit OPCOM, pentru energia livrata…

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…

- Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru Serviciul Universal (PCSU) s-au finalizat marti, iar OPCOM a publicat preturile de inchidere. Astfel, pentru energia livrata in banda, intre orele 1:00 - 24:00, pretul va fi de 245 de lei pe MWh, cu 6,5% mai mare…

