Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor care știu exact ce ar vota, in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare, a ajuns la 68% din repondenți (cu 1% mai mult fața de precedentul studiu). Președintele Klaus Iohannis scade in sondaj cu un punct procentual, ajungand la cota 39% (scadere cu patru…

- O interdictie referitoare la utilizarea pungilor de plastic de unica folosinta pusa in aplicare de doua cele mai mari lanturi de supermarketuri din Australia a impiedicat ajungerea in mediul inconjurator a 1,5 miliarde de pungi in mai putin de jumatate de an, relateaza luni Xinhua preluata de Agerpres.…

- Temperatura optima pentru organism este cea de 22,8 grade Celsius, iar valorile situate peste sau sub aceasta sunt asociate cu o crestere a riscului de deces si de aparitie a unor afectiuni, conform unui studiu efectuat in China, citat sambata de Xinhua. Insa, efectele temperaturilor scazute sunt…

- Indicele de masa corporala (IMC) mare, dar si o valoare prea mica a IMC sunt asociate unui risc ridicat de deces din cauze diverse, conform concluziilor unui studiu publicat recent de Facultatea de igiena si medicina tropicala din Londra (LSHTM), citat joi de Xinhua. Studiul, realizat de oameni de stiinta…

- Cercetatorii italieni au descoperit ca o buna sanatate orala aduce beneficii acelor persoane care incearca sa isi tina sub control hipertensiunea, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza Xinhua. Studiul, publicat in revista Hypertension, editata de American Heart Association, a…

- Consumul unei cantitati exagerate de vitamina A poate contribui la reducerea densitatii osoase, conform unui studiu clinic efectuat pe soareci de o echipa de oameni de stiinta din Suedia, citat marti de Xinhua. Cercetarea, publicata in cel mai recent numar al Journal of Endocrinology, a relevat ca un…