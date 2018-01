Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, informeaza agentia EFE.

- Rusia pregateste sancțiuni impotriva oficialilor Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA) care, potrivit autoritaților ruse, ar fi fost implicati in decizia care a dus la suspendarea lotului olimpic rusesc de a Jocurile Olimpice de iarna 2018, a declarat Andrei Klimov, șeful Comisiei pentru protecția suveranitații…

- Ildefonso Guajardo, ministrul de Economie al Mexicului, a declarat, vineri, ca tara sa nu va plati niciodata pentru zidul pe care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa-l construiasca la granita dintre Mexic si SUA, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza Agerpres citand Ria Novosti, scrie digi24.ro.

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press…

- Comisarul european Corina Crețu a luat parte, la Academia de Studii Economice din București, la un dialog cu studenții despre viitorul Europei. La intalnire a participat și ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, și ministrul agriculturii, Petre Daea. Insa, un incident neplacut a…

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Fiecare al treilea cetațean al Republicii Moldova (33%) si-ar dori unirea cu Rusia, arata datele Barometrului Opiniei Publice (BOP) prezentate joi, 14 decembrie, de Institutul de Politici Publice (IPP). Impotriva unirii Republicii Moldova cu Rusia s-ar pronunta 40.3% din cetateni.

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, în care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin to "sa-și asume responsabilitatea pentru

- In acest context, ruta Chisinau-Moscova, singurul tren rusesc care mai circula prin Ucraina, ar putea fi anulata.Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Vladimir Omelian, a anuntat ca tara sa nu va inregistra pierderi de pe urma sistarii transportului feroviar cu Federatia Rusa."Circulatia…

- O explozie survenita marti dimineata la terminalul de gaze din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 8:45 (7:45 GMT) si a fost urmata de un incendiu. Compania Gas…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a informat intr un raport ca o dieta in care sunt incluse multe citrice are rolul de a proteja inima de bolile cardiovasculare datorita continutului ridicat de potasiu si vitamina C, informeaza Agerpres.ro. Potasiul, un mineral electrolit care se regaseste in portocale,…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a prezentat dovezile ca Rusia desfașoara arme nucleare interzise și a cerut partenerilor sa acționeze in consecința, scrie publicația Der Spiegel. SUA insista in cadrul NATO asupra pedepsirii Rusiei pentru incalcarea Tratatului privind eliminarea rachetelor…

- Oamenii au inceput sa se stranga din nou in fata Palatului Parlamentului pentru a protesta impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei. Potrivit Realitatea.net, la aceasta ora sunt prezenti cateva zeci de protestari. Daca sunteti in Bucuresti, mergeti la Parlament La intrarea de la Izvor inteleg…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care ministrul Sanatatii si celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei, care a dus la decesul unei persoane. Cum se face ca numai in cazul unei tragedii(trebuia…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- În plina criza de medicamente și dupa ce managerul Spitalului Floreasca și-a dat demisia, ministrul Sanatații, Florian Bodog, este de negasit. Asta deși anunțase o conferința de presa pentru marti, fara sa precizeze, însa, o ora.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlantuit impotriva politicii externe a administratiei Trump, apreciind ca provoaca regimul comunist de la Phenian si foloseste Europa impotriva Rusiei.

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Scrisoarea Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului sa stopeze proiectul de modificare al legilor justiției a produs multa agitație pe scena politica din Romania. O delegație a PNL s-a intalnit cu prim-ministrul landului Hessen si vicepresedintele CDU Germania, Volker Bouffier,…

- Rusia, al doilea mare exportator de gaze din lume, se teme de o scadere dramatica a prețului gazelor pe piața internaționala. Ministrul rus al Energiei a spus ca, in prezent, oferta a depasit cu mult cererea, ceea ce ar putea provoca o criza si o diminuare a preturilor, asa cum s-a intamplat si cu…

- Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat vineri SUA ca „provoaca” Phenianul pentru a se putea indrepta spre „opțiunea militara” in rezolvarea problemei nord-coreene, scrie digi24.ro.

- Oficialii ruși au declarat vineri ca sunt gata sa susțina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai puțin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), informeaza…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului si perspectivele unui acord politic in Siria. In cadrul…

- "Consumul ridicat de antibiotice a transformat Romania intr-una din tarile europene cu cele mai mai mari rate de rezistenta a bacteriilor la tratament. Rezistenta la antibiotice a fost catalogata in cadrul unei reuniuni a ONU ca fiind «cel mai mare si urgent factor de risc global care necesita atentie…

- Kremlinul considera "nedreapta" suspendarea Rusiei mentinuta de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), cu trei luni inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza AFP. "Nu suntem de acord cu aceasta decizie, o consideram nedreapta. Respingem categoric acuzatiile conform carora cazuri…

- Icrele sunt foarte sarace in tesuturi, ceea ce le face sa fie extrem de usor de digerat. In plus, prin continutul lor ridicat de nutrienti valorosi, sunt benefice organismului uman. Contin o multime de vitamine (D, B12, retinol, acid ascorbic, niacina si riboflavina), dar si minerale precum zinc, fosfor…

- Serviciile de securitate ruse incearca sa influențeze opinia publica din Olanda prin raspandirea de știri false, a declarat ministrul olandez de interne, Kasja Ollongren, intr-o intervenție in parlament, relateaza marți portalul de știri dutchnews.nl. 'Olanda este monitorizata de serviciile…

- Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit, zilele trecute, Cupa Romaniei si Campionatul National de ansambluri la gimnastica ritmica, competitii rezervate atat senioarelor, cat si junioarelor. In Cupa Romaniei, medalia de aur in intrecerea senioarelor a revenit iesencei Andreea Verdes, gimnasta pregatita…

- La data de 09 noiembrie 2017, polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Calarași au desfașurat o acțiune pe raza municipiului Calarași și a comunei Chiselet, pentru protejarea populației impotriva comercializarii de bauturi alcoolice contrafacute și care aduc atingere…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - ridica la granitele lor cu Rusia sau cu aliata acesteia din urma, Belarus, garduri de sarma ghimpata si dotate cu echipamente video sofisticate, nu insa impotriva vreunei agresiuni ruse de care aceste tari se tem si pe care oricum astfel de…

- Vlad Voiculescu este economist, fost ministru al sanatații in Guvernul Ciolos. Este cunoscut pentru faptul ca a pus la punct „rețeaua citostaticelor”, un mecanism neoficial, distribuit, dar legal, de furnizare de medicamente bolnavilor de cancer din Romania prin mijloace paralele cu metodele…

- C. Dan: Eliminarea conditiei de inaltime, mentinuta la viitoarele exemene Ministrul de interne, Carmen Dan, afirma ca eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si la concursurile de anul viitor pentru admiterea la Academia de Politie si la scolile de agenti si subofiteri. Într-o…

- FOTO: ARHIVA. Piața Unirii din Focșani va fi in aceasta seara, de la orele 18.00, locul de intalnire pentru vrancenii care vor sa protesteze fața de politica PSD și ALDE in materie de justiție și economie. Pe o rețea de socializare s-a creat un eveniment la care vrancenii au anunțat ca vor participa.…

- Ministrul rus de externe Sergei Lavrov susține ca trupele de menținere a pacii ale ONU sunt „forțe de ocupație“ și a declarat ca propunerea reprezentantului special al SUA in Ucraina, Kurt Volker, despre misiunea ONU este contrara eforturilor depuse in cadrul negociat al „formatului normand”, potrivit…

- Deputat Partidului Radical din Ucriana, Ihor Mosiciuc, ranit in urma unei explozii miercuri seara, in apropiere de televiziunea „Espreso“ de la Kiev, a declarat ca cei care au cerut atentatul asupra lui sunt in Rusia, iar executanții – in Ucraina. Agențiile de aplicare a legii din Ucraina nu exclud…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat, joi, ca una dintre masurile pentru reducerea evaziunii fiscale va fi confiscarea mijloacelor de transport utilizate de catre cei care fac evaziune cu bunuri accizabile, în plus fata de confiscarea marfurilor implicate în evaziune, potrivit…

- Capacitatea de a rezolva problemele persoanelor cu arsuri mari România nu are, la momentul de fata, capacitatea de a rezolva toate problemele în cazul marilor arsi, a declarat marti ministrul Sanatatii, Florian Bodog. "Eu cred ca o tragedie ca cea din Colectiv este…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat luni ca Rusia respecta dorinta Kurdistanului irakian de a incerca sa-si afirme identitatea, dar ca acest lucru trebuie facut in cadrul unui dialog cu guvernul irakian central, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. In cadrul unor…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat luni ca Rusia respecta dorința Kurdistanului irakian de a incerca sa-și afirme identitatea, dar ca acest lucru trebuie facut in cadrul unui dialog cu guvernul irakian central, relateaza agenția Reuters. În cadrul unor convorbiri…

- Statele baltice au elaborat un plan de aparare impotriva agresiunii rusești, care consta in mobilizarea totala pentru lupta impotriva dușmanului, scrie „The National Interest”. In cazul unui razboi al Estoniei, Letoniei și Lituaniei cu Rusia, populația civila va juca un rol semnificativ in luptele viitoare,…

- Imaginea sa este cunoscuta fiecarui roman din țara și strainatate prin zecile de roluri pe care le-a interpretat in ultimii 40 de ani. Insa niciodata Horațiu Malaele nu a aparut alaturi de familia sa, soția, copiii și nora sa, deși a jucat pe aceeași scena cu fiul sau cel mare, iar mezinul le calca…