Consumatorii nu-si mai schimba telefoanele atat de des, iar Apple resimte din plin acest comportament Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP.



Asa cum a prevenit grupul american inca de la inceputul lunii, cifra sa de afaceri pe ultimele trei luni ale anului trecut a scazut cu 15%, pana la 52 miliarde dolari.



In plus, profitul net a scazut cu 0,5%, pana la 20 de miliarde de dolari, o noutate in conditiile in care in ultimii ani… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP. Aşa…

- Grupul informatic american Apple, care a avertizat deja ca vanzarile sale la finalul anului 2018 au fost sub asteptari, va incerca marti sa ii linisteasca pe investitori, prin publicarea rezultatelor trimestriale, informeaza AFP, transmite AGERPRES . La inceputul acestei luni, producatorul telefoanelor…

- Gigantul american Apple, care a avertizat deja ca vanzarile sale la finalul anului 2018 au fost sub asteptari, va incerca marti sa ii linisteasca pe investitori, prin publicarea rezultatelor trimestriale, informeaza AFP. La începutul acestei luni, producătorul telefoanelor iPhone a surprins…

- Valoarea Apple a scazut, joi, cu 73 de miliarde de dolari, dupa o cadere a acțiunilor pe bursa cu 9%, in condițiile in care compania a recunoscut ca se așteapta la vanzari mai mici decat estimarile, iar analiștii avertizeaza ca gigantul american platește prețul lacomiei, din cauza telefoanelor scumpe.…

- Actiunile au fost suspendate de la tranzactionare miercuri, inainte de anunt, iar ulterior au scazut cu aproape 8-, influentand negativ bursele. Titlurile si-au revenit ulterior, fiind in stagnare. In ultimele trei luni, actiunile Apple au scazut cu 31,1-, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 14,3-.…

- Capitalizarea combinata a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet si Facebook, cele mai mari companii de tehnologie din SUA, a scazut vineri cu 75 de miliarde de dolari si a provocat un declin de 1,7% al componentei tehnologice a indicelui S&P 500 si al indicelui Nasdaq, relateaza CNBC, informeaza…

- Grupul informatic american Apple a avertizat ca vanzarile in sezonul sarbatorilor de iarna vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea de pe pietele emergente si costurile fluctuatiilor valutare. Avertismentul a dus joi…

- Grupul informatic american Apple a avertizat ca vanzarile in sezonul sarbatorilor de iarba vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea de pe pietele emergente si costurile fluctuatiilor valutare, scrie