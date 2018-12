Consum record de electricitate în România Astfel, miercuri, 5 decembrie, consumul maxim orar de electricitate a ajuns la 9.525 MW, intre orele 17:00 si 18:00. Cu o zi inainte, pe 4 decembrie, consumul maxim a fost de 9.483 MW, iar luni, 3 decembrie, a ajuns la 9.508 MW, in acelasi interval orar. Aceste valori se apropie de cele istorice. In ianuarie 2017, Romania a inregistrat un record de consum mediu orar de 9.750 MW. Fata de aceeasi perioada a anului trecut trecut, consumul de electricitate este mai mare cu 7-10%. In acest context, pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a atins, luni, cel mai mare nivel mediu zilnic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

