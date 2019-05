Consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca extradarea lui Radu Mazare in Romania poate fi rezolvata ușor, daca autoritațile de la București vor dori acest lucru, pentru ca in țara sa noul președinte este ferm impotriva corupției. Mazare nu se ascundea, locuia in complexul lui turistic, unde se practica sporturi extreme. Oficialul malgaș a spus ca nu are, pana in acest moment, o confirmare oficiala din Madagascar privind reținerea lui Radu Mazare potrivit Europa Libera

„Daca Radu Mazare este arestat in Madagascar,…