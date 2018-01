Stiri pe aceeasi tema

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Jandarmeria adreseaza un mesaj important pentru protestatarii care se aduna, sambata, in centrul Capitalei pentru a manifesta. In 20 ianuarie 2018 se anunța un protest uriaș in București. Au fost chemați protestatari din toata țara, studenți. Ei sunt indemnați prin mesajul „nu este nevoie sa iesim de…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Chirurgul Mihai Lucan – pus sub acuzare intr-un dosar al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – a “distrus” operațiunea de filaj a anchetatorilor care ar trebui sa lupte cu teroriștii și Crima Organizata. Medicul a gasit in mașina soției (pe care,…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Un pacient a fost umilit de un medic de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi, care i-a rupt și fișa medicala țipand la el. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele. Potrivit site-ului OchiulClujean.ro,…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Doua femei au murit si un barbat este grav ranit, in urma unui accident care a avut loc, marti dimineata, pe DN 76, in localitatea Radovan, judetul Dolj, doua autoturisme lovindu-se frontal, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara de 25 de ani a murit, marti seara, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1. Politia Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou miercuri dimineața. Suspecta, identificata prin sistemul de supraveghere video, este in varsta de…

- Pompierii bihoreni au salvat o femeie care a cazut in fantana. Operațiunea a fost una dificila, spun pompierii, care au fost nevoiți sa coboare in fantana pentru a o aduce in siguranța la suprafața pe femeia de 74 de ani. Polițiștii bihoreni au fost solicitați sa intervina la o gospodarie din municipiul…

- Romania are un potențial balnear extraordinar, dar care nu este valorificat. In anii ’70-’90, oameni din toata lumea veneau in Romania pentru tratamente balneare, pentru namol, saline, pentru Gerovital si Ana Aslan, iar acum am ajuns in situatia in care romanii merg sa se trateze in strainatate. Turismul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…

- "Din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, circulatia pe sensul catre Ploiesti al DN1 Bucuresti – Ploiesti este intrerupta la km 21+500 de metri, la intrarea in localitatea ilfoveana Saftica. O persoana a fost ranita", anunta Centrul Infotrafic.

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Din primele informatii un pieton a fost ranit usor. La fata locului intervin cadrele medicale de la ambulanta. ...

- Aproximativ 3.500 de militari romani si straini participa, vineri, la parada militara organizata la București, de Ziua Naționala a Romaniei. Startul manifestarilor a fost dat cu trecerea in revista a Garzii de Onoare de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa care a fost intonat Imnul National de catre…

- Pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta, in zona Doi cocosi, a avut loc un eveniment rutier.In coliziune au fost implicate trei automobile.La fata locului s a deplasat si un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii se pare ca un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale.Un volkswagen…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a remediat in mod diplomatic mesajul Departamentului de Stat al SUA transmis, luni seara, prin vocea purtatorului de cuvant, care a provocat un val de indignare de la București. Rex Tillerson a vorbit despre relația dintre statele europene și SUA, facand trimiteri…

- Judecatoarea Adina Ghita, membru al UNJR, care a reprezentat judecatorii și la dezbaterile din Parlament pe tema legilor justiției, cere public Ambasadei SUA la București “sa indice care dintre amendamentele adoptate de Comisie pana la acest moment afecteaza independenta justitiei sau lupta anticoruptie”.…

- In urma cu cateva minute un accident rutier s-a petrecut pe strada I.C Bratianu din Pitești. Din primele informații se pare ca un barbat care a vrut sa traverseze strada neregulamentar a fost lovit ...

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Deputatul a fost operat la Spitalul Floreasca din Capitala, iar medicii au decis sa-i amputeze piciorul drept, la care s-a constata un sidrom de strivire ce ii afectase iremediabil circulatia sangvina.

- Sambta, in jurul orei 17.00, un accident rutier a avut loc la ieșirea din Pitești spre Brașov, in zona complexului Slava. Au fost implicate un autoturism și o motocicleta condusa de deputatul PSD Radu Vasilica. La volanul mașinii ce se deplasa in același sens ca și motociclistul, spre Pitești, se afla…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc marți dimineața, pe raza localitîții clujene Jucu.Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, la fața locului intervenind doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului…

- Un barbat de 44 de ani, din Movilița, a fost grav ranit in aceasta seara, dupa ce a intrat cu mașina, la ieșire din Paunești spre Movilița, intr-o remorca cu lemne, care staționa pe partea carosabila. Conducatorul autoturismului fost adus in coma la spital, cu grave traumatisme la cap. El va fi…

- Accident grav in București, in zona Baicului, in Sectorul 2! Doua mașini s-au tamponat, iar mașinile au fost cuprinse de flacari. Conform unor informații, doua persoane sunt moarte.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 7 noiembrie" on Storify] [View…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a participat marți la deschiderea conferinței anuale Microsoft Summit, care are loc in București. Ambasadorul a ținut un discurs orientat spre zona de business, fara sa faca vreo referire la scandalurile penale care au dus in ultimii ani la punerea sub acuzare…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a fost implicat in aceasta seara intr-un accident rutier in cartierul Vitan din București, potrivit Digi 24. Din primele informații ale sursei citate, antrenorul de 41 de ani este in afara oricarui pericol și nu sunt victime in urma tamponarii care a avut loc la…

- Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) București se va reorganiza, incepand de luni, 6 noiembrie, in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea documentelor specifice precum și a…

- Trei tineri, cu varste de 19, 20 și 23 de ani, grav raniți intr-un accident de circulație petrecut in comuna Peretu, in weekendul trecut, au fost preluați de echipajele SAJ Teleorman și transportați la doua spitale din București. Una dintre victime, un barbat in varsta de 23, cu politraumatism, a fost…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, pentru AGERPRES, ca s-a decis transferul la București și a celui de-al treilea miner ranit luni dimineața in explozia de la Uricani. Inițial se stabilise sa fie aduși în Capitala doi dintre cei trei. Raed Arafat a…