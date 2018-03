Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- "Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Cu acest act normativ, practic, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare,…

- Noua forma a proiectului legii privind autoritatea politistului, rezultata in urma consultarilor din ultimele patru luni, a fost aprobat, joi, de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a tinut sa precizeze ca ”modificarile propuse prin acest proiect de lege nu au incidenta asupra…

- Meagan Duhamel este o patinatoare canadiana vegana, mare iubitoare de animale. Anul trecut, Meagan a adoptat un cațeluș dintr-o crescatorie din Coreea de Sud, care altfel ar fi fost sacrificat pentru aprovizionarea restaurantelor care servesc carne de caine. Anul acesta, Meagan a caștigat nu una, ci…

- O noua rețea de benzinarii va lua naștere in Romania! Guvernul a luat o decizie-surpriza in acest sens. Executivul intra "la rupere” pe piața locala și anunța o operațiune de amploare, informeaza Bugetul.ro.Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, in Romania vor aparea nu mai puțin de...…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, programe pentru inzestrarea Armatei, dar si ajutoare pentru agricultori. Executivul a aprobat, astazi, procedura specifica programului de inzestrare a Armatei Romane cu corvete multifunctionale, a declarat purtatorul de cuvant Nelu Barbu. Astfel, prima corveta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre scandalul din DNA si ca Toader va face o informare de presa in cursul dupa amiezii. „A existat o discuție intre premierul Dancila și…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea a 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Purtatorul de cuvant al Executivului a afirmat ca este vorba despre o hotarare de simplificare privind sprijinul…

- „In ședința Guvernului au fost adoptate doua acte foarte importante cu privire la programele de inzestrare a Armatei Romane. In primul rand, ma refer la hotararea de guvern privind programul corvete multifuncționale, care a fost aprobata in Guvern, mai exact aprobarea circumstanțelor și a procedurii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca prima corveta va fi construita și dotata in maximum trei ani de la semnarea contractului. In plus, tot prin aceasta hotarare, a fost introdusa si obligativitatea modernizarii fregatelor tip T22R aflate in dotarea…

- ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin OUG 79, prin OUG 4, prin OUG 60, prin OUG 82”, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa sedinta conducerii liberalilor. Guvernul…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Dragnea, dupa condamnarea consilierului premierului: Romanii primesc salarii mai mari datorita implicarii lui Valcov Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat, joi, daca premierul Viorica Dancila si-a manifestat intentia de a-l demite pe Darius Valcov sau acesta si-a manifestat intentia de a demisiona ca urmare a condamnarii, el raspunzand: „Nu cunosc, nu stiu, nu”.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca in OUG privind Codul fiscal adoptata joi au fost insusite observatiile Ministerului Justitiei, iar in privinta impactului bugetar al acestuia a spus ca va oferi lamuriri Ministerul Finantelor.”Ordonanta a primit toate avizele, din…

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Legea salarizarii a creat haos atat in sistemul de stat, cat și in cel privat. Mai mulți angajați au primit, pe luna ianuarie, salariile cu mult diminuate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare.

- Guvernul spune ca Ordonanța care corecteaza salariile scazute nu este discriminatorie: Din contra, repara unele inechitați, a transmis, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. ”Ordonanța a primit toate avizele, a fost discutata și, din punctul de vedere al Guvernului nu este discriminatorie.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri o hotarare cu privire la plafonul garantiilor in cazul programului "Prima casa" pentru 2018, acesta fiind de 2 miliarde de lei. Proiectul hotararii a fost prezentat la inceputul sedintei de Guvern de secretarul de stat in Ministerul de Finante Daniela…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Cea mai mare suma, 350 de milioane de lei, a fost transferata fondului de rezerva al Guvernului, iar banii au fost luati din bugetul alocat pentru contributia Romaniei la Uniunea Europeana. Astfel, au fost acordate 60 de milioane de lei in plus Secretariatului General al Guvernului pentru finantarea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta informala cu presa, ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului, iar membrii Casei Regale pot sta la Savarsin. Declaratiile vin in contextul in care Executivul va da aviz negativ pe legea privind Statutul Casei Regale. "Romania…