Consultatii senologice gratuite pentru vasluience OPORTUNITATE… Campania “Cancel Cancer” ajunge si la noi in oras. Vasluiencele care vor sa beneficieze de o consultatie senologica gratuita, o pot face saptamana viitoare, pe 19 octombrie, in parcarea hipermarketului Kaufland. “Ne dorim sa oferim timp femeilor din Romania si le indemnam sa vina in numar cat mai mare in parcarea Kaufland din Str. [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

