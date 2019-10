Emisarul Coreei de Nord a acuzat Statele Unite ca au facut sa esueze consultarile asupra programului nuclear nord-coreean angajate sambata dupa luni de impas si in pofida unei noi escaladari a Phenianului prin testarea de rachete, informeaza Reuters, AFP si Yonhap. "Negocierile nu au indeplinit asteptarile noastre si au esuat in cele din urma (...). Esecul negocierilor, care nu au dus la niciun progres, se datoreaza doar Statelor Unite, care nu au renuntat la atitudinea obisnuita", a declarat Kim Myong Gil reporterilor in fata Ambasadei Coreei de Nord din Stockholm, citat de AFP si Yonhap. "Statele…