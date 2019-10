Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE.

De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat angajamentul ferm pentru extinderea, in continuare, a colaborarii dintre Romania si SUA, inclusiv prin concretizarea potentialului generat de semnarea recenta a Memorandumului de Intelegere privind cooperarea in domeniul nuclear civil, precizeaza MAE intr-un comunicat remis Agerpres.

Agenda discutiilor…