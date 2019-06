Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a decis sa invite partidele politice parlamentare sa semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.”I-am rugat pe cei care s-au prezentat sa iși expuna punctul de vedere. Am constatat ca majoritatea sunt de acord ca rezultatele…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ce a finalizat consultarile cu toate partidele parlamentare in urma rezultatelor referendumului și alegerilor europarlamentare ca a decis sa invite partidele politice parlamentare sa semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.”I-am…

- „Am constatat ca exista o larga convergența, marea majoritate a partidelor sunt de acord cu implementarea rezultatelor. In consecința, pentru a valorifica cum se cuvine acest vot și consulatrile, am decis sa invit partidele sa semnam un acord național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei.…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Palatul Cotroceni, declarații de presa inaintea consultarilor cu partidele și formațiunile politice reprezentate in Parlamentul Romaniei. Va prezentam transcrierea declarațiilor de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Ne…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca iși dorește sa obțina susținerea unei majoritați parlamentare largi pentru implementarea in legislație a rezultatelor referendumului din 26 mai. Iohannis a avertizat PSD ca, in cazul in care nu a ințeles importanța votului de la referendum, va mai primi…

- "Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat "Da" pentru Romania europeana, pentru Romania pe care o iubim, tara oamenilor cinstiti si integri, in care nimeni nu este mai presus de lege! Votati…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, joi, la Palatul Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si ai grupului minoritatilor nationale pe tema situatiei din Justitie. Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45…

- Seful statului va trimite saptamana aceasta Parlamentului scrisoarea privind o noua consultare pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni acest demers. "Ne dam seama ca acea consultare initiala pe care am facut-o, consultarea Parlamentului,…