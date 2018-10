Stiri pe aceeasi tema

- "Aici nu am venit sa discutam probleme de alianta. Alianta functioneaza foarte bine si nu avem pareri diferite in mod fundamental. Legile justitiei sigur ca vor veni in Parlament in mod obligatoriu pentru ca este Ordonanta 92, care repune practic in discutie legile si obliga Parlamentul la rediscutarea…

- Cei care vorbesc despre legile Justitiei trebuie sa cada de acord asupra unei definitii a ceea ce inseamna statul de drept, a declarat, miercuri, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. "Presedintele a afirmat ca incearca, prin…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, dupa consultarile de la Cotroceni pe legile justiției, ca este nevoie de un consens in ceea ce privește legile justiției, dar e nevoie și de premise comune, cum ar fi stoparea abuzurilor comise prin protocoalele secrete, scrie Mediafax."…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, dupa consultarile de la Cotroceni pe legile justiției cu Klaus Iohannis, ca este nevoie de un consens in ceea ce privește legile justiției, dar e nevoie și de premise comune, cum ar fi stoparea abuzurilor comise prin protocoalele secrete.Tariceanu…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a declarat ca luni va avea loc o ședința de Guvern in vederea adoptarii ordonanței de urgența privind legile justiției. Ulterior, premierul Viorica Dancila va efectua o deplasare externa. Ministrul de Externe a confirmat ca „in principiu”, luni, la ora 9, a fost…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a readus in discuție ordonanța de urgența anunțata de Tudorel Toader prin care ar urma sa se permita revizuirea sentințelor din dosarele in care s-a lucrat pe baza protocoalelor dintre parchete și SRI."Am vazut din partea ministrului Justiției,…

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in legatura cu cererea ca Parlamentul sa rediscute legile Justiției facuta de șeful statului, Klaus Iohannis, ca „in ultimii ani nu au fost legi care sa fie atat de dezbatute” ca acestea. „Nu am sa comentez declarațiile președintelui. Cred ca legile justiției au…