Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marti, la Cotroceni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru pozitia de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala sustinere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru…

- Dan Barna a declarat ca o eventuala sustinere a PSD ar reprezenta un „semn de întoarcere spre normalitate pentru România”. Acesta a confirmat faptul ca atât PNL, cât și reprezentanții UDMR sunt de acord cu propunerea. „Am discutat cu presedintele despre…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…

- Din delegatia PMP fac parte: Eugen Tomac, Marius Pascan, Robert Turcescu, Catalina Bozianu, Severica Covaciu. Joi, presedintele urmeaza sa mai aiba consultari cu UDMR si cu grupul minoritatilor nationale, dupa ce anterior a avut intrevederi cu reprezentantii PNL si ai USR. Vineri sunt…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus la finalul consultarilor cu președintele României de la Palatul Cotroceni ca opinia exprimata de români la referendum reprezinta o obligație de transpunere a acestei voinței în Constituție, lansând un apel la români sa decida clar, la…

- Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului, spune ca in scandalul mutarii ambasadei la Ierusalim nici președintele Iohannis, nici premierul Dancila nu cunosc prevederile Constituției. Acesta explica faptul ca mutarea in sine este un act administrativ, iar președintele nu are niciun cuvant de spus.„A…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca daca discutiile privind OUG 114 nu se incheie pana la sfarsitul lunii, solutia de rezerva este prorogarea termenului de aplicare a prevederilor actului normativ.„Eu cred ca este normal ca in aceasta faza in care suntem, și aici ma refer la un lucru foarte…