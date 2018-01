Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Delegația PNL a ajuns la Cotroceni pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis. Din delegația PNL fac parte: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartau, Vlad Nistor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 12:58 Delegația PNL a ajuns la Cotroceni Condusa de Ludovic Orban, delegația PNL a ajuns la Cotroceni.…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie, au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni cu delegatia PSD-ALDE. Delegatia PSD-ALDE este formata…

- La Palatul Cotroceni au inceput la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Din partea PSD participa Liviu Dragnea, Marian Neacsu (secretar general al partidului) si Paul Stanescu (vicepremier), iar din partea ALDE - Daniel Chitoiu (secretar general) si Gratiela…

- Consultarile de la Palatul Cotroceni incep la ora 12.00, prima intalnire a presedintelui Iohannis fiind cu coalitia PSD-ALDE. De la ora 13.00, presedintele se va intalni cu delegatia PNL, iar de la ora 14.00 cu aceea a USR. La ora 14.30, este asteptata la Cotroceni delegatia PMP, iar de la 15.00 cea…

- Consultarile la Palatul Cotroceni incep miercuri la ora 12.00. Primii chemati sunt liderii PSD-ALDE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice…

- Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentantii grupului parlamentar al minoritatilor nationale se vor intalni cu presedintele Iohannis la ora 15,30. PSD - ALDE Social-democratii…

- Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al Partidului National Liberal (PNL), este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE).Gorghiu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca o delegatie PSD-ALDE va participa la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis în vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. "Am discutat subiectul astazi…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marti, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Initial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marți, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Iohannis l-a desemnat premier interimar pe ministrul Mihai Fifor. Consultarile pentru formarea noului guvern incep miercuri…

- Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD! Presedintele va sustine o declaratie de presa astazi, la 12.30, la Palatul Cotroceni."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine marți, 16 ianuarie a.c., ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa…

- PSD si-a mazilit al doilea premier in doar un an de zile iar acum trebuie sa mearga din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt titular la Palatul Victoria. Dragnea ii transmite lui Iohannis sa respecte Constitutia si sa desemneze un nou premier de la PSD.Citește…

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de directorul general al Grupului OMV AG, Rainer Seele. Potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale, in cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- O delegatie a Partidului National Liberal condusa de presedintele Ludovic Orban a sosit, miercuri, la castelul Peles pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai. Delegatia a depus o coroana de flori in fata intrarii principale de la Castelul Peles, dupa care a intrat in Holul de Onoare unde membrii…

- Seful statului s-a recules la capataiul Regelui Mihai, la Castelul Peles. S-a depus o coroana de trandafiri albi in curtea Castelului, apoi Klaus Iohannis a intrat pe scara Regelui si s-a oprit in Holul de Onoare, unde se afla depus sicriul fostului suveran. Presedintele Iohannis a prezentat condoleante…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu delegația Bancii Mondiale. In cadrul discuțiilor, șeful statului a precizat ca prioritatea investiționala numarul unu in Romania trebuie sa fie infrastructura pe transport. Reprezentanții Bancii Mondiale au susținut același punct de vedere in cadrul unei intalniri…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- O voce din PNL, mai exact cea a fostului ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a calificat drept innacceptabil tonul folosit în comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a cerut Parlamentului sa renunțe la modificarea Legilor Justiției. Ludovic Orban a spus ca Predoiu…

- UPDATE:Potrivit Administratiei Prezidentiale, prima tema analizata si aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat-o Planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Astfel, s-a stabilit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat, in ședința BEX de luni a partidului, pe liderii PNL Ialomița și PNL Prahova, Tinel Gheorghe și Iulian Dumitrescu pentru slaba organizare a manifestațiilor de strada din zilele citirii și votului moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose in plenul…

- PNL si USR solicita retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea Romaniei din UE, afirmand ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura. ” ”Va indemnam…

- Klaus Iohannis, despre o posibila suspendare din funcție: ”Nu ma tem. Nu cred ca romanii iși doresc așa ceva”, a spus șeful statului, miercuri, la Ploiești. Presedintele s-a referit și la statul paralel, despre care a spus ca este „o gluma proasta”. In urca cu o zi, liderul PNL, Ludovic Orban declara…

- Presedintele Iohannis se deplaseaza la Ploiesti cu trenul. “Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri. Este un prilej important in care se poate trage linie, se poate face o analiza in legatura cu locul in care se afla Romania in acest moment,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu "de consecintele faptelor lor".

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI ca formatiunea maghiara nu va semna motiunea de cenzura pregatita de liberali. Fara voturile UDMR nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose sa fie adoptata. "Ieri am avut o discutie cu…

- Noile masuri fiscale au fost introduse prea brutal, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El spune insa ca formatiunea sa nu va semna motiunea de cenzura: “Relatia UDMR-PNL s-a stricat enorm in ultimul an”. “La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul contributiilor de…

- UDMR anunța ca nu va semna motiunea de cenzura a PNL. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor a declarat la RFI ca, in relația dintre UDMr și PNL, ”lucrurile s-au stricat enorm de mult”, in ultimul an. Liderul UDMR a mai spus ca formatiunea sa va depune amendamente la masurile fiscale adoptate de Guvern.…

- PNL va depune o motiune de cenzura împotriva Guvernului Tudose, a decis Biroul Executiv al partidului. Liberalii au început negocierile cu toate partidele parlamentare, cu exceptia PSD, în vederea sustinerii acestui demers. Liberalii reclama, în principal, modificarea…

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- "PNL a hotarat, la reuniunea Biroului Executiv, impreuna cu grupurile parlamentare, in unanimitate, depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului PSD - Dragnea - Tudose. Ordonanta care a ravasit sistemul fiscal din Romania, care pune in pericol dezvoltarea economica a Romaniei, care creeaza…

- PNL va depune motiune de cenzura împotriva Guvernului, iar de marti liberalii vor începe negocierile cu toate partidele si formatiunile parlamentare, cu exceptia PSD, în vederea sustinerii acestui demers, a anuntat luni presedintele partidului, Ludovic Orban. "PNL…

- "Conform Constituției, toți suntem egali in fața legii. Conform PSD-ALDE, lucrurile stau altfel!", a scris Raluca Turcan pe Facebook. Precizam ca Partidul Național Liberal a facut o eroare imensa in ceea ce privește protestele de duminica seara, 5 noiembrie, din Piața Victoriei,…

- Peste 500 de femei de pe întreaga planeta s-au reunit în Conferinta Femeilor Francofone, desfasurata sub înaltul patronaj al presedintelui României. Klaus Iohannis le-a transmis doamnelor ca împreuna pot învinge într-o lume a barbatilor. Doamnele l-au…

- Potrivit unui comunicat, ”Partidul Național Liberal incurajeaza membrii și simpatizanții sai sa participe la manifestarile de protest impotriva actualei guvernari care dorește sa subordoneze Justiția pentru inchiderea dosarelor penale ale liderilor PSD – ALDE. Atacul la independența Justiției trebuie…

- In perioada 10-19 noiembrie 2017 membri ai conducerii PNL vor efectua o vizita in Statele Unite ale Americii. Delegația PNL va fi reprezentata la cel mai inalt nivel prin președintele partidului, Ludovic Orban.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern: transferul contributiilor, impozitul pe cifra de afaceri, split TVA si taxa de 2,25% pentru angajatori. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care,…

- Prin declarațiile de luni ale liberalilor, s-a dovedit faptul ca PNL și Dacian Cioloș sunt uniți in același crez: "Corupția Ucide", considera jurnalistul Val Valcu. De altfel, Ionel Danca, din noua funcție pe care o ocupa, la finalul unui mesaj pe care l-a postat pe Facebook, a scris: "#goPNL", care…

- Ludovic Orban si Iulian Dumitrescu nu mai sunt pe aceeasi lungime de unda, ceea ce ar putea pune PNL pe un butoi cu pulbere gata sa explodeze. Cei doi au dat cartile pe fata si s-au atacat subtil in cadrul Congresului TNL de duminica. Iulian Dumitrescu, presedintele PNL Prahova, a sustinut in cadrul…