Vine vacanța pentru cei mai mici. Vezi când vor mai avea liber elevii

Luni, 29 octombrie, va începe vacanța preşcolarilor şi a elevilor din ciclul primar. Ei se vor întoarce la școală după o săptămână, în data de 5 noiembrie.