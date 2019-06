Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a pledat miercuri, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, pentru restrangerea folosirii ordonantelor de urgenta mai mult decat a fost solicitat la referendum si pentru ca acest instrument sa fie folosit doar in cazuri extreme.



"Noi am reamintit ca inca din 2003 (...) am cerut eliminarea completa a ordonantelor de urgenta ca instrument. Acum consideram ca ele trebuie sa ramana doar pentru cazurile de calamitati, stare de razboi, lucruri extreme si ca in rest sunt inutile.…