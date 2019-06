Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a estimat miercuri ca aproximativ jumatate dintre membrii acestui grup ar vota in favoarea unei motiuni de cenzura. "Asa cum stiti, grupul nostru este format din organizatii diferite. Fiecare dintre noi reprezinta o alta organizatie. Exista inca in opinia publica ideea fixa ca e ca un grup de partid. Nu e deloc. Eu, de exemplu, degeaba ii spun lui Dragos ( Gabriel Zisopol, n.r.) ce sa voteze, pentru ca el tot cum vrea el va vota. Eu nu am sa il pun niciodata pe Dragos pe lista de la Uniunea Elena. Nici nu am sa il votez…