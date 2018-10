Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal a mai spus, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala trebuie sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, dar si cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Am luat decizia de a initia un proiect de lege de modificare…

- Presedintele Klaus Iohannis intentioneaza sa i cheme la consultari, saptamana viitoare, pe liderii partidelor parlamentare, pe tema legilor Justitiei, au declarat pentru AGERPRES surse politice.Seful statului a solicitat Parlamentului sa tina cont de opiniile Comisiei de la Venetia si sa reevalueze…

- Comisia de la Venetia recomanda autoritatilor romane sa modifice complet amendamentele aduse Codului penal si Codului de procedura penala si sa vina cu propuneri legislative coerente si solide, care sa aiba sprijinul larg al societatii romanesti si care sa respecte standardele europene si deciziile…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca rapoartele adoptate de Comisia de la Venetia referitoare la modificarile aduse de PSD-ALDE legilor Justitiei si Codurilor penale sunt extrem de critice, Comisia solicitand reformularea modului in care au fost redefinite infractiunile din Codul penal. Modificarile…

- Președintele PNL Ludovic Orban a trimis joi o scrisoare Comisiei de la Veneția in care semnaleaza posibilele probleme pe care le ridica Ordonanța de Urgența de modificare a Legilor justiției data luni de Guvern. Comisia de la Veneția urmeaza ca vineri sa discute opinia finala pe tema modificarile aduse…

- "Domnul Toader ne-a facut o informare (n.r. - saptamana trecuta), dar intre timp nu a aparut nimic nou, o informare succinta despre ce a aparut la Strasbourg cu membrii Comisiei de la Venetia. Eu am stat si am recitit raportul preliminar. Am vazut observatiile facute de Comisia de la Venetia si pot…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca a discutat cu delegatia Comisiei de la Venetia despre proiectele de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. "Discutiile s-au purtat asupra proiectelor de lege pentru modificarea Codului penal, Codului de procedura…