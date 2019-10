Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, la Palatul Cotroceni, prima runda de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost daramat in Parlament. Cum alegerile anticipate sunt doar un slogan de campanie imbrațișat de aproape intreaga fosta Opoziție, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, se va ajunge la instalarea unui guvern de tranziție. Cel…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament prin care ii invita la consultari, vineri, la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, a informat Administratia Prezidentiala,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat joi, dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca formatiunea pe care o conduce va merge la consultarile de la Cotroceni pentru a sustine varianta alegerilor anticipate si ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sustina aceasta varianta, pentru ca actuala compozitie…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- Premierul Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis ca „face un abuz de putere și continua blocarea activitații Guvernului”. Mai mult, susține ca președintele nu a venit cu „nicio soluție de deblocare a crizei”. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Viorica Dancila a afirmat ca „Palatul Cotroceni a…

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…