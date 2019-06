Consultări la Cotroceni / Kelemen Hunor: Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata.



"O motiune de cenzura este binevenita oricand, in fiecare sesiune parlamentara. Nu neg ca noi am avut discutii cu PNL si USR in aceste zile. Am facut matematica cu ei. Nu exista 233 de voturi nici cu noi, dar acest lucru nu trebuie sa conteze, pana la urma motiunea de cenzura este un instrument constitutional de a controla Guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

