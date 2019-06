Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata. "O motiune de cenzura este binevenita…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat marti ca reprezentantii Uniunii sustin eliminarea din legea fundamentala a ordonantelor de urgenta, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitati naturale.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca proiectul de revizuire a Constitutiei trebuie realizat de specialisti, subliniind ca reprezentantii Uniunii sustin eliminarea din legea fundamentala a ordonantelor de urgenta, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitati naturale, conform Agerpres.Citește…

- "Daca va exista o initiativa privind revizuirea Constitutiei, noi vom sustine cu precizarea ca la ordonantele de urgenta vom sustine eliminarea totala a acestora. Ar trebui sa fie un instrument la dispozitia Guvernului doar in perioadele in care parlamentul se afla in vacanta. Altfel, ele ar trebui…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia UDMR pentru stabilirea "directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului national din 26 mai" au inceput, marti, la Palatul Cotroceni. Din delegatia UDMR fac parte presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, liderii celor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca formatiunea sa propune, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, revizuirea Constitutiei si eliminarea ordonantelor de urgenta, cu exceptia situatiilor de razboi si calamitati naturale. "Noi, ceea ce am sustinut si inainte…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca formatiunea sa propune, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, revizuirea Constitutiei si eliminarea ordonantelor de urgenta, cu exceptia situatiilor de razboi si calamitati naturale. "Noi, ceea ce am sustinut…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut luni ca, in vederea pastrarii actualei majoritati parlamentare, ar putea exista ''un troc'' intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, si premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru eliminarea examenelor de limba romana…