Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti cu privire la OUG referitoare la alegerea presedintilor de Consilii judetene prin vot uninominal ca este "o greseala", iar Uniunea nu sustine aceasta modificare, urmand sa se pronunte impotriva actului normativ cand va ajunge in Parlament. "Este o greseala. Noi nu am sustinut, nu sustinem. Cand va ajunge in Parlament vom vota impotriva. Nu este ok", a spus Kelemen Hunor, la Palatul Cotroceni, dupa consultarile delegatiei UDMR cu presedintele Klaus Iohannis, intrebat cu privire la aceasta OUG. Guvernul a adoptat luni o ordonanta de urgenta care…