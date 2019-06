Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si-a exprimat, miercuri, nemultumirea fata de incercarea presedintelui Klaus Iohannis de a forma o majoritate "pentru a da la o parte Guvernul Romaniei", prin consultarile cu partidele, pe tema referendumului pentru revizuirea Constitutiei. "Daca tot vorbim de Constitutie,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat marti, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca initiativa "Fara penali in functii publice" va trebui sa faca parte din revizuirea Constitutiei, mentionand ca presedintele a fost de acord cu acest lucru. "Noi consideram ca reforma…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca formatiunea sa propune, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, revizuirea Constitutiei si eliminarea ordonantelor de urgenta, cu exceptia situatiilor de razboi si calamitati naturale. "Noi, ceea ce am sustinut si inainte…

- UDMR va susține la consultarile de marți de la Cotroceni necesitatea unei noi Constituții, in care sa se prevada eliminarea ordonanțelor de urgența, astfel incat sa fie restabilita credibilitatea Parlamentului, potrivit Mediafax.„UDMR va susține la consultarile de marți de la Controceni ceea…

- Liderii coalitiei nu par sa fie de acord cu decizia premierului Viorica Dancila, care a trimis la Palatul Cotroceni propuneri de interimate, dupa ce seful statului a respins remanierea. Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele…

- Seful statului solicita Parlamentului reexaminarea Legii pentru completarea art. 70 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pe care a primit-o la Cotroceni, in vederea promulgarii. In acest sens, Klaus Iohannis i-a adresat, marti, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, o cerere, in care…