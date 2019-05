Consultări Iohannis - partide. Când vine PSD la Cotroceni "Avem un referendum, avem opinia poporului, cred ca aceste modificari trebuie operate. Am decis sa chem partidele politice la consultari, astfel incat sa decidem cum se va pune in practica rezultatul acestui vot. Ceea ce a decis poporul trebuie pus in Constitutie. Am trimis invitatiile pentru zilele de marti si miercuri, saptamana viitoare, pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii", a declarat presedintele Iohannis. Referendumul pe justitie a fost organizat concomitent cu alegerile europarlamentare si 42 la suta dintre votanti au votat pentru acest referendum. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

