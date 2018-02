Consultări "formale" la Ministerul Educației. Școala începe mai devreme în toamnă Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți. Primul semestru va avea 17 saptamâni, între 10 septembrie și 1 februarie. Vacanța de iarna va fi de 3 saptamâni, iar pâna atunci, preșcolarii și elevii din clasele primare vor mai avea vacanța o saptamâna și între 27 octombrie – 4… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii incheie, astazi, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii si prescolarii…

- Elevii si prescolarii intra vineri in vacanta, urmand sa se intoarca la cursuri in 12 februarie, cand va incepe semestrul al doilea. Tot in 12 februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Anul scolar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- 40 de mii de mame sau tati, elevi de gimnaziu si liceeni, dar si cadre didactice au decis ca vor sa stea totusi mai putin in scoala. Este rezultatul unui chestionar realizat de Ministerul Educatiei luna aceasta. Unul de care oficialii promit ca vor tine cont.

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie și sa aiba cel puțin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educației, care a anunțat rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar viitor. De asemenea, vacanța de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educației…

- Ministerul Educației anunța schimbari in ce privește inceperea noului an școlar 2018 – 2019. Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, și nu cu o saptamana mai devreme, aceasta fiind dorința parinților și elevilor, care reiese din chestionarul Ministerului Educației, la care au raspuns peste 38…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- Structura anului școlar 2018. Parinții și elevii care au raspuns la intrebarile dintr-un chestionar al Ministerului Educației vor ca anul școlar 2018-2019 sa inceapa mai tarziu, pe 17 septembrie, și nu pe 10 septembrie, așa cum era programat.

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar sa inceapa pe 17 septembrie Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa înceapa pe 17 septembrie, si nu cu o saptamâna mai devreme, indica rezultatele sondajului realizat de Ministerul Educatiei. Mai mult de 70% dintre cei chestionati…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Cat mai putina scoala. Asta isi doresc copiii, parintii lor si profesorii. Cel putin asa reiese din consultarea publica cu privire la structura anului scolar 2018-2019 facuta de Ministerul Educatiei. Concret, respondentii au ales ca vacanta de iarna/primavara sa fie de trei saptamani, nu de una sau…

- Cei mai multi dintre participantii la consultarea publica pe tema structurii anului scolar realizata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) au sustinut anul scolar 2018 – 2019 ar trebui sa inceapa in 17 septembrie, sa aiba 34 de saptamani si vacanta intersemestriala, in perioada 18 – 24 ianuarie. Datele…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar 2018-2019

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- Elevii lugojeni, parintii, dar si profesorii au la dispozitie incepand de joi un chestionar prin care isi pot exprima parerea despre structura anului scolar viitor. Ministerul Educatiei organizeaza pana miercurea viitoare o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019. Consultarea se…

- Ministerul Educatiei vrea sa stie de la parinti, elevi si profesori daca vacantele ar trebui sa fie mai lungi sau mai scurte! Un nou chestionar ii intreaba cum vad ei structura noului an scolar!

- Ministerul Educației Naționale organizeaza in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019. Consultarea se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar, potrivit ...

- Vacanța de iarna, care a inceput pe data de 23 decembrie, a luat sfarșit, elevii intorcandu-se luni, 15 ianuarie, la școala. Insa, nu pentru foarte mult timp. Mai exact, elevii au la dispoziție trei saptamani pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. In perioada 3-11 februarie 2018,…

- Zi libera pentru elevi dupa vacanta de iarna. VEZI CALENDAR AN SCOLAR 2018, ZILE LIBERE 2018 Elevii se intorc la școala, dar primesc o veste buna. Urmeaza o noua zi libera, inainte de vacanța intersemestriala care va avea loc in perioada 3 – 11 februarie 2018. Elevii nu vor merge la ore in data de 24…

- VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Vacanța de Craciun și Revelion s-a incheiat. Elevii se intorc astazi la școala. Vacanța de iarna a inceput din 23 decembrie. VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Trei saptamani au la dispoziție elevii pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. …

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Aceștia se intorc luni la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie - 10 aprilie 2018 si vacanta…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- CLOPOTEL…Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, astazi, dupa trei saptamani de vacanta de iarna. Nu vor sta in banci foarte mult timp, caci la inceputul lunii februarie ii asteapta inca o saptamana libera – vacanta intersemestriala. Urmeaza o perioada plina de emotii pentru tinerii de clasa a XII-a,…

- Elevii si prescolarii se intorc incepand de astazi la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 – 11 februarie 2018. Programul national ‘Scoala altfel’…

- Elevii se intorc la scoala, luni, 15 ianuarie, dupa cele 23 de zile libere, inclusiv weekend-uri, din vacanta de iarna. Au cursuri trei saptamani, pentru ca din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. Anul scolar 2017-2018 are 35 de saptamani de școala. Dupa cele trei saptamani…

- Elevii au intrat in vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Maine, 15 ianuarie, ei se reintorc la ore.Nu vor sta prea mult la scoala, pentru ca urmeaza vacanta intersemestriala, in perioada 3 11 februarie.Vacanta de primavara este programata intre 31 martie si…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in perioada 3-11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- Asociatiile de parinti au reusit sa isi impuna punctele de vedere in privinta modificarilor aduse legislatiei educatiei nationale, modificari reglementate prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale și Cercetarii stiintifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Functionare a Unitatilor…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Conform structurii anului școlar 2017 – 2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018. Dupa aceasta vacanta urmeaza cea intersemestriala, in perioada 3 – 11 februarie 2018 si vacanta de primavara: 31 martie – 10 aprilie 2018. Vacanta…

- Elevii si prescolarii vor reincepe cursurile, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 14 ianuarie 2018. Este cea mai lunga vacanta de iarna din ultimii ani. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie…

- Dupa cele 23 de zile libere, inclusiv weekend-uri, din vacanta de iarna, elevii se intorc la scoala in 15 ianuarie. Au cursuri trei saptamani, pentru ca din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. Anul scolar 2017-2018 are 35 de saptamani de școala. Dupa cele trei saptamani…

- Când începe scoala dupa vacanta de iarna: Cu toate ca multa lume are impresia ca vacanta de iarna dureaza doar doua saptamâni, asa cum s-a întâmplat în anii trecuti, elevii vor sta acasa mai mult.

- Mulți o considera a fi printre primele revelații ale cinematografiei post-decembriste. Pe cand inca era studenta la Universitatea Naționala de Teatru și Cinamatografie “Ion Luca Caragiale”, a fost “licențiata” de juriul din 2005 de la Cannes drept cea mai buna actrița in rol principal. Aprecierile despre…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii intra in vacanta de iarna pe 23 decembrie si vor avea 23 de zile libere, inclusiv weekend-urile, pana in 15 ianuarie. Dupa cele trei saptamani de vacanta, se vor reintoarce la cursuri, iar din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi…

- Vacanta de iarna 2017- 2018. Elevii vor intra în vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Ei se vor întoarce la scoala pe 8 ianuarie 2017.

- FSLI arata, intr-un comunicat, ca a depus la Parlament inca din anul 2015 un proiect de act normativ, preluat de un grup de parlamentari, prin care a cerut masuri de protectie, dar proiectul zace si acum in sertarele Parlamentului. Initiativa a venit ca urmare a numeroaselor cazuri de violenta…

- Elevii școlii Greenford din Londra ar fi înfometați, în ciuda faptului ca sunt înconjurați de restaurantelor și de fast-food-urilor. Parinții nu își permit sa le ofere copiilor micul dejun, iar micuții se duc înfometați la ore, scrie The Independent.…

- Anul școlar 2017- 2018 a fost imparțit in doua semestre aproximativ egale ca durata, iar vacanaa de iarna nu mai este vacanța intersemestriala ca in anii precedenți, semestrul I va continua pana pe 4 februarie. Cand incepe și cat dureaza vacanța de iarna 2017 Vacanta de iarna a elevilor incepe pe 23…