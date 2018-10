Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei.

"Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (...) care este un mandat extrem de simplu: reluarea dezbaterilor pe legile justitiei, pe Codul de procedura penala, pe Codul penal, iar in reluarea dezbaterilor sa se tina cont de recomandarile formulate de Comisia de la Venetia, de deciziile Curtii Constitutionale in privinta Codului de procedura penala si in privinta Codului…