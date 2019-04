Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pirotehnica a ISU Alba a acționat, marți, pentru ridicarea unui proiectil neexplodat, descoperit pe str. Republicii din Abrud. ”Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba intervine in orașul Abrud, pe strada Republicii, pentru ridicarea unui proiectil…

- "Un act normativ pe care il vom adopta astazi a fost definitivat dupa consultarile avute de reprezentantii Guvernului cu patronatele din sectorul transportului rutier. (...) Ordonanta de urgenta pe care o adoptam astazi include modificarile necesare stabilite dupa un proces de consultare publica…

- ANUNT nr. 5904/14.03.2019 Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a depus la Senat un proiect legislativ prin care cimitirele aflate in funcțiune se vor putea extinde fara a mai fi necesara obținerea unei autorizații de construire. In plus, pentru extinderea cimitirelor nu se vor mai aplica regulile stabilite pentru inființarea…

- In prima ieșire publica in fața presei, arhitectul șef Radu Fortiș a expus, vineri, raportul de activitate al Instituției Arhitectului Șef aferent anului trecut. Analiza cifrelor arata ca anul 2018 a consemnat o creștere a numarului certificatelor de urbanism emise cu 4% fața de anul anterior…

- In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt: a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a publicat pe pagina de socializare cateva randuri emoționante, scrise de fetița maiorului Ovidiu Costea, coordonatorul intervenției de ... The post IGSU/ FOTO: ”Te iubesc tati! Ești eroul meu” – cuvintele scrise de fetița maiorului Ovidiu Costea, coordonatorul…

- Primaria Alba Iulia a pus in consultare publica un proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere și a contributiei parintilor/ reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza creșele din municipiu. Potrivit raportului de specialitate, contributia lunara de intretinere…