Consultantii de la KPMG lanseaza Ghidul Listarii la Bursa de Valori Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București (BVB), impreuna cu partenerii sai dau startul celei de-a treia ediții a Made in Romania și lanseaza cartea Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei romanești și poveștile lor unice, prin care marcheaza finalul celei de-a doua ediții a programului. Intre 18 februarie…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, valoarea totala a tranzactiilor cifrandu-se la 48,833 de milioane de lei (10,296 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni au reprezentat 48,251 milioane de lei (10,173 milioane de euro), potrivit…

- Digi Communications și-a ajustat in creștere rezultatele la noua luni din 2017 și 2018, conform datelor anunțate miercuri pe Bursa de Valori București (BVB), potrivit mediafax.Citește și: Consultanții au apasat butonul de panica in PNL / SURSE Compania a obținut un profit net de 20,9…

- Bursa de Valori București a incheiat marți prima ședința in scadere din an, cu indicele BET mai mic cu 2,58%, la 7.484, 7 puncte, la o valoare a tranzacțiilor de 57,3 milioane lei (12,3 milioane euro) și o capitalizare bursiera de 150 miliarde lei (32 miliarde euro), relateaza mediafax.ro.Citește…

- Grupul energetic austriac OMV a anuntat vineri ca a finalizat preluarea operatiunilor upstream ale grupului anglo-olandez Shell din Noua Zeelanda, pretul achizitiei fiind de 578 milioane de dolari, informeaza un comunicat al actionarului majoritar de la OMV Petrom. În urma acestui acord, OMV a…

- Bursa de Valori București se confrunta vineri cu a treia zi de evoluție pe roșu, acuzand in continuare șocul taxelor anunțate de ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și care ar putea fi aprobate in aceasta seara in ședința de Guvern.

- Bursa de Valori Bucuresti inregistreaza noi scaderi ale actiunilor principalelor companii, prabusire generata, pentru a doua zi consecutiv, de ordonanta privind supraimpozitarea companilor din energie si telecomunicatii, impunerea unei „taxe pe lacomie” bancilor si indemnul de retragere din Pilonul…

- ​Bursa de Valori Bucuresti (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anunțat recent de catre Guvern, se arata intr-un comunicat de presa.