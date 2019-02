Stiri pe aceeasi tema

- ​Cele 10.000 de firme mici și mijlocii care ar urma sa obțina ajutoarele de la stat de câte 200.000 de lei prin programul Start-Up Nation 2018-2019 vor fi obligate sa angajeze aproape 50.000 de oameni înca din primele 12 luni de implementare a afacerilor și sa mențina joburile ocupate înca…

- Mai multe categorii de pensionari se vor putea angaja, conform unei inițiative legislative a cetațenilor, aflata la inceputul parcursului legislativ, respectiv publicata recent in Monitorul Oficial, scrie adevarul.ro. Citeste si Pensionari disperati: au ramas fara banii cotizati la o casa…

- Facturile neincasate și cele platite cu intarziere in economia romaneasca vor reveni pe creștere in acest an, dupa doi ani de relativa acalmie. Potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Frames, pe fondul incertitudinilor legate de modificarile fiscale, evoluției cursului valutar, costurilor…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- Guvernul german a aprobat miercuri o propunere legislativa pentru a facilita venirea imigrantilor inalt calificati din afara Uniunii Europene, relateaza DPA. Decizia vine ca raspuns la apelurile companiilor care se confrunta cu o piata a muncii cu peste 800.000 de posturi calificate neacoperite. Masura…

- Deputatul de Timiș , Marian Cucșa, propune o soluție pentru parinții care nu au cu cine sa iși lase copiii, in cazul in care școlile sunt inchise din cauza unor calamitați naturale. „Ninsoarea care a cazut continuu timp de 48 de ore, cel puțin in Timiș, unde m-am aflat la sfarșitulul saptamanii trecute,…

- Propunere legislativa. Jurnaliștii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. Deputatul PSD Valeriu Steriu anunta, intr-un interviu acordat News.ro, o initiativa legislativa de modificare a Codului Fiscal prin care si jurnalistii sunt inclusi in categoria profesiilor care beneficiaza de scutire de…

- In calitate de deputat PNL, am inițiat și depus o propunere legislativa prin care vin in sprijinul romanilor care doresc sa achiziționeze locuințe noi, prin aceea ca se instituie sistemul calitații in construcții - Propunere legislativa privind modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind…