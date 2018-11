Consultanți fiscali: Un milion de persoane trebuie să redepună declarația unică „Un efect neplacut al majorarii salariului minim. Sa presupunem ca de la 01 decembrie 2018 salariu minim va fi suma de 2.080 lei pentru cei fara studii superioare și 2.350 lei pentru cei cu studii superioare. In acest caz toți cei ce au venituri extrasalariale și datoreaza contribuția la sanatate sau la pensii - probabil peste 1.000.000 de persoane, trebuie sa redepuna declaratia unica. Adica pentru luna decembrie 2018 se recalculeaza contribuția la sanatate și dupa caz la contribuția la pensii, cel puțin la nivelul noului salariu minim”, spune consultantul intr-o postare pe un site de socializare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

