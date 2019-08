Consultanta in ospitalitate: Unde gresesc antreprenorii si cum isi pot dezvolta business-uri profitabile pe termen lung

Stiri pe aceeasi tema

- La mai mult de doua luni de la infiintarea companiei municipale Termoenergetica, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a efectuat niciun demers de substanta in ceea ce priveste preluarea activitatii RADET de catre noua companie, in ciuda apelurilor repetate pe care ELCEN le-a transmis autoritatilor,…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si alte doua puse sub control judiciar, in urma unor perchezitii facute de politistii din Capitala, inclusiv la cluburi din Centrul Vechi, intr-un dosar deschis dupa ce un cetatean german a reclamat ca, in urma unei seri petrecute in club, s-a trezit la spital,…

- Din ce in ce mai mulți pariori din țara se intereseaza de betting exchange și de fenomenul de trading in acest an. Pariorii de rand au auzit ca pe astfel de platforme se pot juca, pe langa pariurile tradiționale, anumite opțiuni inedite, dar și ca se pot intalni cote generoase, in timp ce anumite persoane…

- Menținerea controlului asupra companiei este unul dintre cele mai importante obiective pe termen lung ale celor care dețin afaceri de familie, insa numai 41% dintre aceștia au incredere in planurile lor de succesiune, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Global Family Business,…

- Tehnologia, inovația și creativitatea sunt la ele acasa in Republica Moldova, acolo unde in curand iși incepe activitatea unul dintre cele mai revoluționare parcuri IT din Europa de Est – Digital Park.

- Primaria Capitalei controleaza cluburile din Capitala, pentru a vedea daca se respecta nivelului de zgomot in limita legal admisa, dupa ce a primit mai multe sesizații ca muzica este data prea tare in weekeend. "Inteleg nevoia de a petrece vara cat mai placut, este sezonul in care ne dorim sa stam cat…

- Te-ai decis ca vrei sa iti deschizi propria afacere, insa nu stii ce anume poate fi profitabil? Un alt aspect de care se lovesc cei mai multi antreprenori la inceput de drum este faptul ca nu sunt pregatiti din punct de vedere financiar pentru a face fata costurilor unei afaceri la inceput de drum.…

- Problemele apar pentru ca antreprenorii nu reacționeaza suficient de rapid atunci cand apare o problema și iau decizii de unii singuri, spune intr-o discuție cu HotNews.ro Emmanuelle Inacio, practician in insolventa in Franta, speaker la conferinta "Mind your Business and Open your Mind", organizata…