Stiri pe aceeasi tema

- „€Romania este și va ramane profund atașata valorilor europene. Romania este și va ramane un stat de drept in care democrația funcționeaza, iar poporul roman iși face auzit glasul. Romania este o țara in care alternanța la putere se asigura exclusiv prin vot și in care agresiunea impotriva ordinii constituționale…

- Inspecția fiscala este definita in Codul de procedura fiscala, iar aceasta definiție este preluata și de ghidul online pus la dispoziție pe site-ul ANAF ca fiind o activitate care implica, printre altele, verificarea legalitații și conformitații declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactitații…

- Romania nu a cerut ajutor suplimentar de la Uniunea Europeana pentru epidemia de pesta porcina africana, relateaza cei de la Cursdeguvernare.ro care au solicitat informații in acest sens de la Bruxelles. Banii ar fi putut ajuta și la despagubirea crescatorilor de suine. Cursdeguvernare.ro a solicitat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marți ca statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui pentru asigurarea, valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, dar și pentru dezvoltarea activitatilor economice specifice zonei. „Este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca amnistia fiscala trebuie analizata in toate aspectele ei, sustinand ca aceasta ar da posibilitatea unei cresteri economice si i-ar ajuta pe cei care au probleme sa isi poata reveni. "Foarte multe firme in ultima vreme…

- Cel mai mare festival de muzica din Romania, Untold, isi deschide portile joi si invita festivalierii din lumea intreaga la patru zile de concerte si distractie. Ajuns la cea de-a patra editie, Untold aduce anul acesta, in premiera, artisti noi precum...

- Doi clujeni din Samboleni au ales sa protesteze intr-un mod inedit fața de Guvernul PSD. Aceștia au trasat mesaje in camp pe o suprafața de aproximativ 2 hectare. Primul mesaj a fost inspirat chiar de placuțele de inmatriculare ajunse celebre saptamana trecuta in Romania. Pe strazile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca DNA se face vinovata de conturarea unei imagini pentru Romania in lume drept cea mai corupta tara. La acest lucru s-ar fi ajuns prin miile de dosare de abuz in serviciu, infractiune care nu sunt de coruptie."E un deserviciu imens care…